Update am Abend: Umbau in den USA und ein Rüffel für Trump

eigentlich dürfte das Setting nach seinem Geschmack sein. Eine mächtige Kathedrale, prachtvoller Blumenschmuck unter neugotischen, in die Höhe strebenden Säulen - Kulisse für Staatsbegräbnisse und Einführungsgottesdienste. Seinen Amtseid hat Donald Trump zwar nicht auf die Bibel geschworen, aber der Dankgottesdienst muss dann schon sein. Die religiöse Feier ist Tradition seit den Tagen von Präsident Franklin D. Roosevelt und quasi Pflicht für frischgebackene US-Präsidenten.

Und so hat auch dieser Präsident gewichtig in der Nationalkathedrale Platz genommen, neben ihm First Lady Melania und sein Vize J.D. Vance, ebenfalls mit Gattin. So wie es sich gehört. Tradition ist auch, dass dieser Gottesdienst politisch eher neutral bleibt.

Dass sich jemand nicht an die Spielregeln halten könnte, damit hat Trump wohl nicht gerechnet. Und so versteinert er sichtlich, als die anglikanische Bischöfin Mariann Edgar Budde das Wort ergreift. Die 65-Jährige spricht von illegalen Migranten, von Mitgliedern der LGBTQ+-Bewegung, von Menschen, die jetzt um ihr Leben fürchteten. Schließlich wendet sie sich direkt an Donald Trump:

Ich bitte Sie, Erbarmen zu haben, Herr Präsident. „ Mariann Edgar Budde, Bischöfin von Washington

Lächeln, Nicken, Weitermachen? Das ist nicht so seins. Und so teilt Trump im Anschluss an den Gottesdienst aus. Das geht von "das hätte sie besser machen können" über "langweilig und uninspiriert" bis hin zu einem wütenden Post auf seiner Plattform "Truth Social". Die "sogenannte Bischöfin" sei eine "linksradikale Trump-Hasserin", ihr Ton "unangenehm und weder überzeugend noch klug". Budde, die seit 2011 Bischöfin von Washington ist und nicht zum ersten Mal mit Kritik an Trump auffällt, und die anglikanische Kirche sollten sich entschuldigen.

Eine bittere Pille für die Weltgesundheit : Raus aus der WHO, America first. Das ist nicht nur für das Land bedrohlich - sondern für die ganze Welt.

22 Bundesstaaten klagen gegen Trump-Dekret : Die Regelung, wonach in den USA geborene Kinder automatisch die US-Staatsbürgerschaft bekommen, soll aufgehoben werden. Das finden nicht alle gut.

Gewalttat in Aschaffenburg : Bei einem Messerangriff hat es in Aschaffenburg zwei Tote gegeben - einen Mann und ein zweijähriges Kind. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, das Motiv der Bluttat ist unklar.

Die Linke "gegen Waffenlieferungen": Man setze auf "starken Einsatz von Diplomatie" und stehe auf "Seite der Opfer dieses Krieges, sowohl in der Ukraine als auch in Russland", sagt Parteivorsitzende Ines Schwerdtner im ZDF.

22.01.2025 | 5:00 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Tote bei Israels Militäreinsatz im Westjordanland : Truppen, Drohnen, Helikopter: Bei der Militäroperation Israels im Westjordanland gibt es erste Tote. Der Zeitpunkt sei "nicht zufällig gewählt", erklärt ZDF-Reporterin Jung.

Herrschaft der Hamas in Gaza dauert an : Israel wollte die islamistische Hamas zerschlagen. Doch nach dem Waffenstillstand zeigt sich: Sie herrscht noch immer im Gazastreifen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Vorletzter Spieltag in der Champions League: Um 18:45 Uhr trifft das bereits ausgeschiedene RB Leipzig auf Sporting Lissabon und will sich mit den ersten Punkten von den Heimfans verabschieden. Der FC Bayern hofft anschließend auf weitere Zähler im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Um 21 Uhr gastieren die Münchner bei Feyenoord Rotterdam. Hier können Sie ab 23 Uhr die Zusammenfassung sehen:

Mehr als zehn Jahre lang hat das Weltraumteleskop Hubble Bilder von der Andromeda-Galaxie gemacht. Jetzt wurden die Einzelaufnahmen zu einem gewaltigen Mosaik zusammengesetzt. Es zeigt etwa 200 Millionen Sterne unserer Nachbargalaxie.

1.500.000

Wir haben leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. „ BVB-Erklärung zur Trainerentlassung von Sahin

Der sportliche Bankrott in Bologna lässt Borussia Dortmunds Chefetage keine Wahl: Der BVB erklärt das nächste Trainer-Experiment für gescheitert und entlässt Nuri Sahin . Unser Kollege Patrick Brandenburg hat den Scherbenhaufen sortiert - eine Analyse.

Exklusive Aufnahmen und Interviews sowie geleakte Dokumente enthüllen, wie Russland mithilfe einer großen Schattenflotte Sanktionen umgeht. Und die Lage spitzt sich zu: Russische Tanker sollen auch an der Zerstörung von Unterseekabeln beteiligt sein: Putins geheime Schattentanker (ZDF, Die Spur, 43 Minuten).

22.01.2025 | 43:40 min

"ZDF Magazin Royale" hat es herausgefunden: Vier Tiere haben das deutsche Grundgesetz verfasst. Die Late-Night-Show präsentiert ihren ersten Animationsfilm mit den Stimmen von Bastian Pastewka, Olli Dittrich, Uschi Glas, "El Hotzo" und anderen. Das Grundgesetz der Tiere - nominiert für den Grimme-Preis 2025 (ZDF Magazin Royale, 31 Minuten)

19.01.2024 | 31:00 min

