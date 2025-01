Gazastreifen: Die Hamas hält weiter das Zepter in der Hand

Schon bei der ersten Geiselübergabe am Sonntag zeigten sich im Gazastreifen Hamas-Kämpfer wieder in der Öffentlichkeit.

Kaum war im Gazastreifen der Waffenstillstand in Kraft getreten, war die Hamas zur Stelle. Regierungsvertreter kamen aus ihren Verstecken hervor und versprachen eine koordinierte Verteilung der eintreffenden Hilfslieferungen an die vom Krieg gezeichnete Bevölkerung. Schnell wurde deutlich, dass es Israel mit all seiner militärischen Stärke nicht gelungen war, die Hamas zu zerschlagen.

Hamas-Kämpfer wieder in der Öffentlichkeit

Dies zeigte sich bereits bei der Freilassung der ersten drei israelischen Geiseln am vergangenen Sonntag. Dutzende Hamas-Kämpfer präsentierten sich in militärischer Kleidung vor den Kameras der internationalen Journalisten. Und an vielen anderen Orten im Gazastreifen waren plötzlich wieder Tausende Polizisten der Hamas in Uniform zugegen.