es ist inzwischen eine ganz normale Meldung an einem Donnerstagmorgen. Nach russischem Beschuss sind im Osten der Ukraine in den vergangenen 24 Stunden zwei Menschen getötet worden. Eine Frau in Nikopol, eine andere Person in Cherson. Person, schreiben die Nachrichtenagenturen. Geschlecht, Name, Alter - unbekannt. Das Leid hinter der Meldung auch.