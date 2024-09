Update am Abend: Selenskyj, SPD, Sommerrekord - der Tag

Guten Abend,

schon im Vorfeld sickert durch, dass Wolodymyr Selenskyj in Ramstein dabei sein wird, beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Normalerweise ist es ein Treffen auf Ebene der Verteidigungsminister. Dass der ukrainische Präsident anreist, unterstreicht den Ernst der Lage in seinem Land. Nötig seien "mehr Waffen", weitere F-16-Kampfjets, ebenso eine stärkere internationale Unterstützung der ukrainischen Luftabwehr, wirbt Selenskyj.

Und er wiederholt eine zentrale Forderung: Die Erlaubnis, westliche Waffen auch für Ziele weit auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen, etwa, um russische Luftangriffe auf die Ukraine zu verhindern. Die Verteidigungsminister machen zwar neue Zusagen - Deutschland will unter anderem zwölf weitere Panzerhaubitzen liefern.

Doch der Einsatz westlicher Langstreckenwaffen auf russischem Boden bleibt umstritten. Zwar bekam Selenskyj viel Rückendeckung für seine Forderung, berichtet ZDF-Korrespondent Ulf Röller - nicht aber aus den USA. Bedeckt hält sich auch Verteidigungsminister Boris Pistorius: Die Haltung Deutschlands dazu sei unverändert.

Ralf Fücks, Leiter der Denkfabrik "Zentrum Liberale Moderne", fordert dagegen ein Ende der Restriktionen. Er sieht die "Stunde der Wahrheit" näherrücken. "So wie es jetzt aussieht, kann die Ukraine diesen Krieg nicht unendlich fortsetzen", sagt er im ZDF-heute-Interview:

Insbesondere im Osten geraten die ukrainischen Streitkräfte immer mehr in Bedrängnis. Russische Truppen rücken auf die Stadt Pokrowsk vor. Im Podcast "Militär & Macht" analysiert Militärexperte Oberst Markus Reisner die Lage:

SPD: Ernst der Lage "offensichtlich"

Mit den Jobperspektiven in der SPD steht es derzeit nicht zum Besten. So mancher Sozialdemokrat dürfte mit Blick auf die nächste Bundestagswahl um sein Mandat bangen. "Das Bild, das wir liefern, ist überhaupt nicht unterstützend", sagt Fraktionschef Rolf Mützenich nach einer Klausur der Abgeordneten mit Blick auf die Ampel. Nicht zuletzt nach dem Debakel bei den jüngsten Landtagswahlen wurden in der SPD Forderungen laut, Kanzler Olaf Scholz müsse in der Koalition stärker für SPD-Positionen einstehen.

Scholz habe seine "absolute Unterstützung", hatte Mützenich zum Auftakt der Klausur in Groß Behnitz erklärt. Er habe da für die gesamte Fraktion gesprochen, fügt er heute zum Abschluss hinzu. Das hätten die Diskussionen widergespiegelt. Er räumt aber ein: "Der Ernst der Lage ist ganz offensichtlich."

Die Vorstellung jedenfalls, dass die Ampel "noch einmal den Turnaround" schafft, den sie seit Jahren verspricht, sei "völlig abwegig", analysiert der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke im Morgenmagazin:

Die SPD sei auf Bundesebene gut beraten, "die richtigen Schlüsse aus Wahlen zu ziehen", kritisiert auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Das habe er schon nach der Europawahl vermisst, sagt der Sozialdemokrat im "Tagesspiegel". In gut zwei Wochen sind Landtagswahlen in Brandenburg. Sollte Woidke nicht wiedergewählt werden, steht der SPD eine turbulente Diskussion bevor.

Islamist in Linz in U-Haft, Ermittlungen in München

Mit einer Machete bewaffnet betritt ein 29-Jähriger in der Nacht die Polizeiwache in Linz am Rhein, ruft "Allahu Akbar" und droht, Polizisten zu töten. Der Mann wird überwältigt. Nach Einschätzung der Behörden war er islamistisch motiviert, bislang aber nicht als Islamist bekannt gewesen. In der Wohnung entdecken Ermittler eine aufgemalte Flagge der IS-Terrormiliz. Der Albaner sitzt in U-Haft, der Vorwurf: versuchter Mord.

Hinweisen auf ein islamistisches beziehungsweise antisemitisches Motiv gehen die Ermittler auch nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in München nach. Das sei derzeit die "Arbeitshypothese", teilt die Generalstaatsanwaltschaft heute mit. Grundlage seien Erkenntnisse österreichischer Behörden, wonach sich der 18-Jährige islamistisch radikalisiert habe. Auch Tatort und Zeit deuteten darauf hin: Der Mann hatte am Jahrestag des Olympia-Attentats auf das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat geschossen.

Der diesjährige Sommer war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, teilt der EU-Klimadienst Copernicus mit. Demnach lag die globale Durchschnittstemperatur von Juni bis August mit 16,8 Grad Celsius um 0,69 Grad über dem Mittel vergangener Jahrzehnte und um 1,51 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die Temperaturrekorde der vergangenen Monate erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass 2024 das wärmste je gemessene Jahr werde.

Auch am 9. Wettkampftag der Paralympics gibt es bereits mehrere Medaillen für das deutsche Team. Judoka Lennart Sass erkämpft sich Bronze. Dieselbe Medaillenfarbe holt auch Tischtennisspielerin Juliane Wolf. Der Wettkampftag in Paris geht aber noch weiter. Am Abend gibt es auch noch beste Medaillenchancen im Schwimmbecken durch Josia Topf und Tanja Scholz. Und Prothesen-Sprinter Johannes Floors will über seine Paradestrecke 400 Meter seiner Favoritenrolle auf Gold gerecht werden.

Bundesliga-Pause - am Wochenende startet Deutschland in die Nations League. Zwar berief Trainer Julian Nagelsmann einen Großteil der EM-Akteure in seinen 23-köpfigen Kader. Dennoch machte sich der Eindruck breit, alles sei anders in der Nationalelf. Niclas Füllkrug sprach von einer "krass veränderten Mannschaft". Grund: Der Abgang einiger "ganz, ganz großer Namen". Frank Hellmann wirft einen Blick darauf, wer auf dem Rasen künftig den Ton angeben könnte:

Am Samstag folgt gegen Ungarn die erste Bewährungsprobe.

Kleine Pikser, die Linderung bringen: Vor allem zur Behandlung von Schmerzen wird Akupunktur oft eingesetzt. Wie die alternative Heilmethode wirkt, wobei sie hilft und wogegen nicht, erklären zwei Experten:

