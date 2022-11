Update am Morgen : Trumps langer Schatten

Und wer noch mehr wissen will, warum zum Beispiel dieses Mal die Themen Abtreibung und Inflation entscheidend sein können, der kann um 1 Uhr dann nochmal "What‘s Up, USA?“ sehen - meine Reise in die USA. Ein Abend also ganz im Zeichen der "Midterms" - deren Ergebnis die Politik der nächsten Jahre maßgeblich beeinflussen wird, die Zukunft des Landes. In einer Woche wissen wir mehr.