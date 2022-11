Update am Morgen : Reformen unter Aktenbergen

Am Freitag scheint von Schleswig-Holstein bis in den Norden Brandenburgs oft die Sonne. An der Ostsee gibt es Schauer. Sonst ist der Himmel stark bewölkt oder bedeckt und zeitweise regnet es. In höheren Lagen der Alpen und in einem Streifen von Ostfriesland bis zur Lausitz fällt auch Schneeregen oder Schnee. An den Küsten weht ein starker bis stürmischer Wind aus Ost bis Südost. Die Höchsttemperatur liegt in der Nordosthälfte zwischen 1 und 6 Grad, in der Südwesthälfte werden 6 bis 12 Grad erreicht.