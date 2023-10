Update am Abend : Sind zwei Staaten die Lösung?

Genau daran scheiterte die Idee bisher: Sowohl die Führung der Hamas als auch die rechts-konservative Regierung Israels beansprucht das gesamte Gebiet - vom Jordan bis zum Mittelmeer. In den letzten Jahren war die Zwei-Staaten-Lösung politisch in den Hintergrund getreten. Israel hatte verschiedene Abkommen mit arabischen Ländern in der Region geschlossen, Verträge mit Saudi-Arabien waren in Vorbereitung. Ein Weg, den Palästinensern ihr "fundamentales Menschenrecht" auf einen eigenen Staat - so beschreibt Asselborn die Situation - zu bringen, waren diese Abkommen aber nicht.