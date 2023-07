Das Projekt kann auf eine bewegte Geschichte zurückschauen und in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen begehen. Vor 20 Jahren, im Juli 2003, wurde der Vorläufer gegründet, das ähnlich funktionierende, aber kommerzielle Wikitravel. Nach einem Verkauf an einen Internetkonzern spaltete sich die deutschsprachige Community ab und gründete Wikivoyage unter dem Dach eines Vereins in Halle an der Saale. Anfang 2013 - vor zehn Jahren also - wurde Wikivoyage offizielles Schwesterprojekt der Online-Enzyklopädie Wikipedia.