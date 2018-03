Jahrgang 1978, ist seit Mai 2015 als Moderator für heute+ im Einsatz und das nicht nur im TV, sondern vor allem auch in den sozialen Medien. Seit 2009 arbeitet Bröckerhoff als freier Journalist mit Schwerpunkt neue Medien und On-Air-Reportagen, zuletzt war er für das NDR-Medienmagazin "Zapp" und als On-Air-Reporter für die Einsplus-Talkreportage-Sendung "Klub Konkret" im Einsatz. Zudem arbeitete er als Filmautor für "ZDFzoom".

Daniel Bröckerhoff ist in Duisburg geboren und besuchte nach Abschluss seines Volkskunde-Studiums, das er in Hamburg absolvierte, von 2007 bis 2009 die RTL-Journalistenschule in Köln.