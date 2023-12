Masken-Prozess um Andrea Tandler: Wohl mehrere Jahre Haft

Im Jahr 2020 verdiente Andrea Tandler mit der Maskenvermittlung an Bund und Länder Millionen. Im Oktober startete der Prozess wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung. 04.10.2023 | 1:40 min

Es ist bereits kurz nach neun Uhr, als die Hauptangeklagte Andrea Tandler im Gerichtssaal im Münchner Strafjustizzentrum Platz nimmt. Dunkelblaues Kleid, dunkle Turnschuhe, die Hände übereinander gefaltet. So wird die Tochter des ehemaligen CSU -Generalsekretärs Gerold Tandler die nächste Stunde nahezu regungslos sitzen.

Nur einmal schließt sie lange die Augen. Es passiert, als die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer Tandler vorwirft, es sei ihr darum gegangen, "möglichst wenig oder gar keine Steuern zu zahlen." Bewusst habe die Angeklagte den Namen ihres bekannten Vaters eingesetzt: "Der Name Tandler war ein Türöffner", sagt die Staatsanwältin: "Frau Tandler war ein Werbeprofi, sie wusste das."

Tandler und Mitangeklagter müssen mit mehreren Jahren Haft rechnen

Am letzten Verhandlungstag Anfang Dezember war es zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und den Verteidigern zu einem "Verständigungsgespräch", also einem sogenannten Deal gekommen. Unter Tränen hatte Tandler zuvor in der Verhandlung eigene Fehler eingestanden und damit den Weg für ein solches Verfahren möglich gemacht. Denn ohne ein Geständnis kann es auch keine Verständigung zwischen Gericht und den anderen Verfahrensbeteiligten geben.