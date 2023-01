Heute ist das anders: Wer unsere Verfassung ändern und demokratische Elemente schwächen möchte, braucht eine Zweidrittelmehrheit - im Bundestag und im Bundesrat. Die ist für eine einzelne Partei kaum zu schaffen. Dazu garantieren uns die unveränderlichen "Ewigkeitsklauseln", dass auch bei einer Verfassungsänderung unsere Grundgesetze und damit ein demokratisches System bestehen bleiben. Wer unserer Demokratie an den Kragen will, bekommt es zudem mit dem Bundesverfassungsgericht zu tun. So war es in der Vergangenheit immer wieder. Die große Macht in den Händen einiger Weniger? Kaum möglich.