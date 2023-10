... ist Ägyptischer Politikwissenschaftler und Direktor des Nahostprogramms Carnegie Endowment for International Peace. Seine Forschungen und Schriften konzentrieren sich auf die Regierungsführung im Nahen Osten und in Nordafrika, soziale Gefährdung und die unterschiedlichen Rollen von Regierungen und Zivilgesellschaften in der Region.



Zuvor war er außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kairo und Professor für öffentliche Ordnung an der Amerikanischen Universität in Kairo.



Hamzawy wurde als 2011 Abgeordneter des Kairoer Stadtteils Heliopolis ins Parlament gewählt. 2013 zog er sich aus der Politik zurück.

Bildquelle: Ralph Alswang