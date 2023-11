Baerbock: "Wir sind alle Israelis in diesen Tagen"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Grüne ) ist zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netiwot - in der Nähe der Grenze zum Gaza-Streifen - versicherte sie Israel und seiner Bevölkerung nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas die deutsche Solidarität.