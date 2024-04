Ministerin Baerbock warnt in Israel vor "Eskalationsspirale"

Dies gelte sowohl für die Sicherheit Israels, die vielen Dutzend Geiseln in den Händen der Hamas , die Bevölkerung Gazas, die "vielen Menschen in Iran, die selbst unter dem Regime leiden," und auch für andere Staaten der Region.

Über den Besuch der Außenministerin in Israel berichtet Anne Brühl in Tel Aviv.

Baerbock: Wollen "regionalen Flächenbrand" verhindern

Das Treffen der G7-Außenminister dauert bis Freitag. Italien hat in der Gruppe in diesem Jahr den Vorsitz. Dabei sind auch die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Japan sowie die EU. Zudem werden Nato -Generalsekretär Jens Stoltenberg und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Capri erwartet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist das zweite bestimmende Thema des Treffens.

Netanjahu: Treffen unsere Entscheidungen selbst

Israels Ministerpräsident Regierungschef Benjamin Netanjahu pochte nach den Krisengesprächen mit Deutschland und Großbritannien derweil auf Israels Unabhängigkeit. "Ich danke unseren Freunden für ihre Unterstützung bei der Verteidigung Israels, in Worten und in Taten", sagte Netanjahu nach dem Treffen mit Baerbock und dem britischen Außenminister David Cameron.

Die Stimmen aus Israel seien eindeutig, "dass ein solcher, einmaliger Angriff auf Israel Konsequenzen haben muss", so ZDF-Korrespondentin Anne Brühl in Tel Aviv.

Britischer Außenminister: Israel muss klug vorgehen

Israel müsse sowohl klug als auch hart vorgehen. Wichtiger sei es aber, sich darauf zu konzentrieren, dass die Geiseln der Hamas befreit würden, Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangten und eine Feuerpause in dem Konflikt erreicht werde, sagte Cameron.

Einerseits gehe es um "Unterstützung in der Verteidigung von Angriffen aus dem Iran", so Nahost-Expertin Kristin Helberg über den Israel-Besuch der Bundesaußenministerin, andererseits brauche es Kritik an der "Art der Kriegsführung in Gaza".

17.04.2024 | 5:24 min