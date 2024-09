Baerbocks Nahost-Besuch: Israels Siedlungspolitik "illegal"

Außenministerin Annalena Baerbock sucht auf ihrer Nahost-Reise Lösungen zum Krieg in Gaza und zu Israels Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Grüne ) hat bei ihrem Besuch in Israel deutliche Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Westjordanland geäußert und ihren Appell für ein Waffenruhe-Abkommen bekräftigt.

Israel müsse "stärker und sichtbarer gegen die Gewalttaten von radikalen Siedlern " in dem Palästinensergebiet vorgehen, sagte Baerbock am Freitag bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz in Tel Aviv. Israel müsse zudem seine Siedlungsprojekte im Westjordanland aufgeben, diese seien "illegal", betonte Baerbock.

Außenministerin Baerbock ist erneut für Gespräche über die Lage in Gaza und eine mögliche Waffenruhe in den Nahen Osten gereist. Zunächst stehen Gespräche in Saudi-Arabien an.

