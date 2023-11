Verein kündigt Gespräch an: Bayerns Mazraoui wünscht Palästina "den Sieg"

Der FC Bayern teilte am Montag mit, er habe nach Mazraouis Post "umgehend Kontakt" mit dem Profi aufgenommen. "Der Spieler befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft von Marokko in Afrika. Nach seiner Rückkehr ist ein ausführliches Gespräch mit der Clubführung in München vorgesehen", teilte der Rekordmeister der Deutschen Presse-Agentur mit.