"Regeln des Krieges": Appell von Joe Biden an Israel

Biden: Israel soll zivile Opfer in Gaza begrenzen

Wie US-Medien berichten, hatte Biden den israelischen Premier bereits in Gesprächen aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza so gering wie möglich zu halten und nach dem Völkerrecht zu handeln.

Israel reagiert auf den Hamas-Terror mit der Mobilisierung von rund 300.000 Reservisten und riegelt den Gazastreifen ab. 11.10.2023 | 2:23 min

Gespräche über Grenzübergang für Zivilisten

Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. "Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen - und ich weiß, dass Israel nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen will -, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen", sagte US-Außenminister Antony Blinken. Er will am Donnerstag in Israel mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog zusammentreffen.