Experte über Feuerpause: Nächste Phase viel schwieriger

Zunächst verabredet wurde, in einer ersten Phase 50 Geiseln im Austausch gegen 150 in Israel inhaftierte Häftlinge freizulassen . Auf beiden Seiten sollen Frauen und Minderjährige freikommen und zwar während einer viertägigen Feuerpause. Sollten sich die Zahlen bestätigen und in einem zweiten Durchgang vielleicht noch einmal so viele Geiseln freikommen, dann wäre das "ein wichtiger, großer Teilerfolg", sagt Conrad. "Den sollte man dann auch nicht kleinreden."