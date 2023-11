Erdogan nennt Israel "Kriegsverbrecher"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will Israel wegen dessen Vorgehens im Gazastreifen als "Kriegsverbrecher" einstufen. Erdogan machte bei einer pro-palästinensischen Kundgebung mit Hunderttausenden Teilnehmern an diesem Samstag in Istanbul westliche Länder für Todesfälle im Gazastreifen verantwortlich, weil sie die israelischen Angriffe nicht gestoppt hätten. Israel sei nur "eine Schachfigur" in der Region, die, "wenn der Tag kommt", geopfert werde.