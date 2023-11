Israels Armee meldet Zweiteilung des Gazastreifens

Erklärtes Ziel der israelischen Armee ist es, die Hamas und ihre Stellungen, die teils unterirdisch in einem Tunnelsystem verborgen sind, komplett zu zerstören. Insgesamt hat die israelische Armee nach eigenen Angaben seit der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Den Einsatz von Bodentruppen hatte Israel am 27. Oktober gestartet.