Hisbollah-Chef Nasrallah scheut den Krieg mit Israel

Seine erste Rede seit Kriegsbeginn wurde mit Spannung erwartet: Hisbollah-Chef Nasrallah lobte den Angriff der Hamas – und drohte mit Eskalation. Alle Optionen lägen auf dem Tisch. 03.11.2023 | 2:45 min

Kaum eine Rede im aktuellen Gaza-Krieg war gespannter erwartet worden. Millionen Menschen im Libanon und der gesamten Region blickten am Freitag gebannt auf ihre Fernseher, um dem Mann zuzuhören, der darüber entscheidet, ob er ein weiteres Land in den Krieg mit Israel hineinzieht.

Doch Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah blieb in seiner langatmigen Rede klare militärische Antworten schuldig. Weder kündigte der Chef der mächtigen libanesischen Terror-Miliz eine Ausweitung seiner Angriffe auf Israel an, noch eine klare Strategie, wie Hisbollah auf die laufende israelische Offensive im Gazastreifen reagieren werde. Die Botschaft war eine abwartende.

Was sagte Nasrallah zum Hamas-Terrorangriff auf Israel?

Den grausamen Angriff auf israelische Zivilisten bezeichnete Nasrallah als "Heldentat" und als "große Tat, der wir Respekt zollen müssen". Weite Teile der Rede waren gespickt mit Verschwörungserzählungen und Falschinformationen über angebliche israelische Inszenierungen ziviler Opfer. Der Angriff habe, laut Nasrallah, ein militärisches und politisches Erdbeben in Israel ausgelöst.

Mit Spannung erwartet: Die Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah wurde mit Spannung erwartet - eine Analyse. 03.11.2023 | 30:24 min

Er leugnete, dass Hisbollah und der Iran in die Vorbereitungen eingebunden gewesen seien. Verschiedene Medien hatten in den vergangenen Wochen über entsprechende Treffen und Trainings mit iranischer Beteiligung berichtet.

Am Samstag [den 7. Oktober] waren wir überrascht wie jeder andere auch.

Auch dankte er vom Iran unterstützten Gruppen im Irak und im Jemen für ihre Angriffe auf US-Truppen und Ziele in Israel

Noch spiele Hisbollah-Chef Nasrallah "nach den Spielregeln", aber das Risiko einer Ausweitung des Krieges sei real, sagt ZDF-Korrespondentin Golineh Atai. 03.11.2023 | 2:25 min

Wie steht die Hisbollah zu einem Krieg mit Israel?

In den vergangenen Wochen hatten Hamas-Vertreter immer lautstärker ein größeres Engagement der Hisbollah eingefordert. Ihnen erteilte Nasrallah eine Absage. "Der islamische Widerstand im Libanon kämpft seit dem 8. Oktober einen echten Kampf mit Israel", betonte Nasrallah. Hisbollah nehme israelische Militärbasen von der Küste bis zu den Schebaa-Farmen täglich unter Beschuss.

"Was an unserer Front geschieht, hat eine große Bedeutung", sagte Nasrallah. "Einige im Libanon sagen, wir gehen ein Risiko ein. Ich sage: Dieses Risiko ist es wert." Weite Teile seiner Rede verbrachte Nasrallah damit, aufzulisten, welche angeblichen Erfolge die begrenzten Schläge seiner Miliz bereits hätten und wie viele israelische Truppen das binden würde. Was er damit implizit ausdrückt: Erwartet vorerst nicht mehr von uns.