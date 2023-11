Darum hat der Libanon Angst vor erneutem Krieg mit Israel

Feuerwehrleute ohne Wasser, Rettungskräfte ohne Helme. Wenn israelische Bomben auf den Südlibanon fallen, sind die Helfer schlecht vorbereitet. "Wir stehen an vorderster Front und haben keine Ausrüstung, um die Menschen zu retten", klagt Anis Abla, Leiter des Zivilschutzes von Marjayoun an der Grenze zu Israel. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch wäre ein Krieg für den Libanon eine weitere Katastrophe.

Kein Geld für notwendige Ausrüstung

Er habe kein Geld, um kugelsichere Westen und Helme für seine Leute zu kaufen, sagt Abla. 37 meist freiwillige Mitarbeiter hat sein Team. Seit dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober kommt es auch an der libanesisch-israelischen Grenze fast täglich zu Gefechten.

Versorgung für Bürger und Helfer mangelhaft

"Unser Staat ist tot"

Viele Libanesen haben das Vertrauen in den Staat, ihnen zu helfen, längst verloren. Ali Chalil Awada ist mit seiner Frau in dem Hotel in Hasbaja untergekommen. Der 74-Jährige musste schon oft fliehen. Aber so schlimm wie dieses Mal sei es noch nie gewesen, sagt er. "Wir können uns nicht einmal mehr Brot leisten, unser Staat ist tot."