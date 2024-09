Israels Armee: Hisbollah-Hauptquartier in Beirut angegriffen

Zuvor hatten libanesische Staatsmedien israelische Angriffe auf den Süden Beiruts gemeldet. Über Beirut waren dichte Rauchwolken zu sehen, Schockwellen waren in der Stadt zu spüren. Israelischen Fernsehsendern zufolge galten die Angriffe dem Anführer der Miliz, Hassan Nasrallah. Die israelische Armee prüfe, ob sich Nasrallah in einem getroffenen Gebäude befunden habe, berichtete der Sender Channel 12. Nasrallah sei "wohlauf", berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Hisbollah-Kreise.

Mehrere Explosionen in Beiruter Vorort

Der Angriff ereignete sich Augenzeugen zufolge in dem dicht besiedelten Beiruter Vorort Haret Hreik, nahe dem internationalen Flughafen. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen und hören, wie nach mehreren Explosionen an verschiedenen Orten Rauchwolken in den Himmel stiegen. Gleichzeitig waren weitere Knallgeräusche infolge der Explosionen zu hören.