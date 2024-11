Hamas und Israel: Katar steigt wohl als Vermittler aus

Die Katarer hätten "sowohl die Israelis als auch die Hamas informiert, dass sie nicht weiter vermitteln können, solange es eine Weigerung gibt, in gutem Glauben über eine Vereinbarung zu verhandeln", hieß es.

In Katar laufen bisher Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Nun sehen die Katarer aber wohl zuwenig Engagement bei beiden Seiten, wirklich zu verhandeln.

Zudem habe Katar der US-Regierung seine Bereitschaft mitgeteilt, wieder zu vermitteln, wenn beide Seiten "die aufrichtige Bereitschaft zeigen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren".

Hamas-Vertreter angeblich ausgewiesen

Das Land hat wohl zudem Vertreter der Hamas aufgefordert, das Land zu verlassen. Der Aufruf erging demnach bereits vor rund zehn Tagen auf dringendes Ersuchen der USA , wie unter anderem die "Times of Israel" und die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.

Wir haben nichts, um zu bestätigen oder zu entkräften, was von einer unbekannten diplomatischen Quelle veröffentlicht wurde, und wir haben keine Aufforderung erhalten, Katar zu verlassen.

Die Hamas unterhält den Angaben zufolge seit 2012 ein politisches Büro in der katarischen Hauptstadt Doha, da die USA darum gebeten hatten, einen Kommunikationskanal zu der Terrororganisation aufrechtzuerhalten.

Mit Blick auf die diplomatischen Gespräche in Doha müsse man sich vor allem klarmachen, dass alle Seiten „einen gesichtswahrenden Deal wollen“, so Nahost-Experte Daniel Gerlach.

Nachdem sie wiederholt Vorschläge zur Freilassung von Geiseln abgelehnt hat, sollten ihre Anführer nicht länger in den Hauptstädten amerikanische Partner willkommen sein.

USA nennen Hinrichtung von Geiseln als Grund

Zu der jüngsten US-Entscheidung beigetragen habe unter anderem die Hinrichtung des amerikanisch-israelischen Staatsbürgers Hersh Goldberg-Polin und fünf weiterer Geiseln durch die Hamas Ende August, erklärte ein US-Beamter der "Times of Israel".

Katar gehört - wie die USA und Ägypten - zu den Vermittlern in den Gesprächen über eine Beendigung des Nahost-Konflikts zwischen Israel und der Hamas, die jedoch seit Monaten auf der Stelle treten.

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel hat die Welt verändert: 1200 Israelis werden auf brutalste Weise ermordet, über 240 Menschen werden entführt.

Vermittlungsversuche seit Monaten ohne Erfolg

Die drei Länder hatten seit einer einzigen Waffenruhe im November vergangenen Jahres zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Diese hatte eine Woche gedauert und die Freilassung von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene in israelischer Haft ermöglicht.

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Palästinenserorganisationen hatten den Gaza-Krieg mit einem Massaker in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Bei dem Überfall wurden mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Wieviele von ihnen noch am Leben sind, ist unklar.