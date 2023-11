Berichte: Kliniken im Gazastreifen vor Zusammenbruch

Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee Gaza-Stadt umstellt. Ministerpäsident Netanjahu trotzt Rufen nach einer humanitären Feuerpause - mit fatalen Folgen für Gaza. 02.11.2023 | 2:27 min

Angaben aus dem Gazastreifen lassen sich nicht immer unabhängig überprüfen. Doch auch Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichten von Operationen ohne Narkose, überfüllten Kliniken und Leichenhallen, sowie von einem Anstieg von Durchfall, Atemwegsinfektionen und Hautkrankheiten unter Vertriebenen. Die Situation im Gazastreifen lasse sich mit Worten kaum noch beschreiben, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gaza: Größtes Krankenhaus wohl überfüllt

Nach Angaben der Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen völlig überfüllt. Neben mehr als 800 Patienten mit mittelschweren, bis schweren Verletzungen beherberge das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt auch Tausende Schutzsuchende.

Die Belegschaft sei "unter keinen Umständen in der Lage, all diese Verletzungen zu behandeln, insbesondere wegen fehlender Medikamente", zitierte die Organisation den Chefarzt für Chirurgie, Marwan Abussada.

Die Türkei erklärt sich bereit, Krebspatienten aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Sofern alles nötige koordiniert werde, könnten Krebspatienten und andere Notfallpatienten in der Türkei behandelt werden, teilt der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca auf der Online-Plattform X (früher Twitter) mit. Das einzige Krankenhaus im Gazastreifen, das Krebstherapien anbot, musste nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden seinen Dienst einstellen. Der Treibstoff für Notstromaggregate war demzufolge ausgegangen.

Türkei will Krebspatienten aufnehmen

Am Mittwoch waren über den israelisch-ägyptischen Grenzübergang Rafah erstmals etwa 80 verletzte Palästinenser aus dem Gazastreifen zur ärztlichen Behandlung nach Ägypten gekommen. Nun wollen auch die Vereinigten Arabischen Emirate Verletzte behandeln.Präsident Mohammed bin Sajid habe die Behandlung von 1.000 palästinensischen Kindern in Begleitung ihrer Familien verfügt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM. Ziel sei die ärztliche Behandlung vor einer sicheren Heimkehr der Kinder zurück nach Gaza. Der Schritt folge auf ein Telefonat mit der Präsidentin des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric.

Israel hat Deutschland und andere Länder um Lazarettschiffe gebeten, um Verletzten aus dem Gazastreifen zu behandeln. Die Schiffe sollen in Ägypten anlegen und dort verletzte Palästinenser aufnehmen, sagt der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, dem israelischen Radiosender Kan.

Kinderarzt: Operationen ohne Anästhesie

Sorge um werdende Mütter und um Neugeborene

Die Hilfsorganisation Care befürchtet ein weiteres Ansteigen der hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Frauen müssten sich aufgrund fehlender Medikamente zunehmend Kaiserschnitten ohne Betäubung unterziehen. Krankenhäuser seien "komplett" überlastet, hieß es in einer Erklärung.

Aufgrund der schwindenden Nahrungsmittelvorräte besteht insgesamt ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der 283.000 Kinder unter fünf Jahren in Gaza sowie schwangerer und stillender Frauen.

Rund 130 Neugeborene lägen derzeit in Brutkästen, die nicht ohne Strom auskämen, hieß es. Aufgrund des Stromausfalls seien Krankenhäuser auf Treibstoff für ihre Generatoren angewiesen, doch nun gehe auch dieser zur Neige.

Im Gazastreifen geht der Treibstoff aus

Unterdessen stellte der israelische Armeechef, Herzi Halevi, eventuelle Treibstofflieferungen in den Gazastreifen in Aussicht. Vorher müsse den Krankenhäusern jedoch wirklich der Strom ausgehen, sagte er vor Journalisten. "Wir werden sehen, wann dieser Tag kommt." Erst dann werde Treibstoff unter Aufsicht an die Krankenhäuser geliefert. Israel fürchtet, dass die Terrororganisation den Treibstoff für militärische Zwecke nutzen könnte.