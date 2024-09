Israelische Angriffe: Libanon meldet Tote und Verletzte

Nach israelischen Luftangriffen steigt Rauch in der südlibanesischen Stadt Marjayoun auf.

Es ist die höchste Zahl an Toten und Verletzten im Südlibanon seit Beginn der kriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah vor bald einem Jahr.

Die Gefechte im Nahostkonflikt verschärfen sich weiter. In der Nacht hat Israel Angriffswellen gegen Ziele im Libanon gestartet und auch die Hisbollah feuerte Raketen auf Israel.

Israel: 300 Ziele im Libanon angegriffen

Am Montag meldete das israelische Militär Attacken auf mehr als 300 Ziele mit Verbindungen zur Hisbollah. Generalstabschef Herzi Halevi habe weiteren Angriffen zugestimmt, gab das Militär im Kurznachrichtendienst X bekannt.

Israel hat einen massiven Luftangriff auf ein Ziel in der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. ZDF-Reporterin Anne Brühl berichtet, wie groß die Sorge bei den Menschen ist.

Weitet Israel die Angriffe aus?

Israels Armee hatte die Angriffe im Nachbarland in den vergangenen Tagen bereits ausgeweitet und die libanesische Bevölkerung aufgefordert, all jene Gebäude zu räumen, in denen die Hisbollah-Miliz Waffen lagert. Der libanesische Informationsminister Siad al-Makari warf Israel psychologische Kriegsführung vor. Er rief die Bevölkerung auf, der Angelegenheit nicht mehr Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen als nötig.