Netanjahu entschuldigt sich für Kritik an Geheimdiensten

In einer Pressekonferenz am Samstag und einem anschließenden Post auf der Plattform X hatte Netanjahu davon gesprochen, "unter keinen Umständen und zu keinem Zeitpunkt" von den kriegerischen Absichten der Hamas gewarnt worden zu sein. "Im Gegenteil, alle Sicherheitsvertreter, einschließlich des Militärgeheimdienstchefs und des Chefs von Schin Bet waren der Einschätzung, dass die Abschreckung gegen die Hamas wirkt und diese eine Verständigung anstrebt", so Netanjahu in der inzwischen gelöschten Nachricht.