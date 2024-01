Netanjahu: Israel führt "gerechten Krieg"

Noch immer befinden sich israelische Geiseln in der Gewalt der radikal-islamischen Hamas. Luc Walpot zu Plänen der israelischen Regierung, die Geiseln zurückholen. 13.01.2024 | 1:39 min

"Die heuchlerische Attacke in Den Haag gegen den Staat der Juden, der aus der Asche des Holocaust entstanden ist, auf Geheiß derjenigen, die gekommen sind, um einen weiteren Holocaust an den Juden zu begehen, ist ein moralischer Tiefpunkt in der Geschichte der Nationen", so Netanjahu.

In Den Haag wird darüber verhandelt, ob Israel mit den Angriffen auf Gaza gegen die Völkerrechtskonvention verstößt. 11.01.2024 | 2:10 min

Netanjahu: Hamas-Islamisten seien "neue Nazis"

Krieg seit 100 Tagen

Heute dauert der Krieg in dem von Israel abgeriegelten Küstengebiet am Mittelmeer 100 Tage an. Ein Massaker der Hamas und anderer extremistischer Organisationen im Süden Israels mit 1200 Toten sowie die Verschleppung von Zivilisten und Soldaten in den Gazastreifen hatten am 7. Oktober den Gaza-Krieg ausgelöst. Israels Militär geht seitdem mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive gegen die Hamas vor.