Trump ohne Konkurrenz? Haley steigt wohl aus US-Vorwahl aus

Die ehemalige Gouveurnerin Nikki Haley will einer Zeitung zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen. Die 52-Jährige stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichteten das "Wall Street Journal" und der US-Sender CNN an diesem Mittwoch. Auch andere Nachrichtenagenturen melden auf Grundlage von anonymen Quellen diese Information. Für 16 Uhr (MEZ) ist eine Pressekonferenz mit Nikki Haley angekündigt.

Der wichtigste Tag der Vorwahlen in den USA: der Super Tuesday. Worum es dabei geht und wie viele Stimmen die Kandidaten sammeln können. 05.03.2024 | 1:19 min

Der Ex-Präsident triumphierte in 14 von 15 Bundesstaaten, in denen am Super Tuesday gewählt wurde, und setzte sich so von Haley nahezu uneinholbar ab. Von Maine im Nordosten, über North Carolina und Texas bis in den Westen nach Kalifornien und ins entlegene Alaska fuhr er einen Vorwahl-Sieg nach dem anderen ein.