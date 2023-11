Netanjahu und Gantz einig: Israel bildet Notstandsregierung

Die israelische Regierung und Opposition beschlossen ein gemeinsames Kriegskabinett. Die Kooperation könnte ein Indiz für eine bevorstehende Bodenoffensive sein. 11.10.2023 | 1:44 min

Koalitionsspitzen hatten sich bereits für Notstandsregierung ausgesprochen

Die Regierung werde keine Gesetze oder Beschlüsse verabschieden, die nicht mit dem Konflikt mit der Hamas in Verbindung stehen, solange die Kämpfe andauerten, sagte Gantz. Experten gehen davon aus, dass eine breite Koalition notwendig ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den nächsten Tagen durchsetzen zu können.

Opposition und israelische Regierung schließen sich zusammen - was sich daraus ablesen lässt, berichtet ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge aus der Nähe des Gazastreifens. 11.10.2023 | 1:00 min

Die Spitzen der Koalition in Israel hatten sich bereits am Dienstag einstimmig für die Bildung einer Notstandsregierung mit der Opposition ausgesprochen. Ohne Ausnahme unterstütze die Koalition dieses Vorhaben und autorisiere Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sich dafür einzusetzen, teilte ein Sprecher von Netanjahus Likud-Partei nach einem Treffen der Koalition am Dienstag mit.

Rolle von Oppositionsführer Lapid noch offen

Netanjahu hatte am Samstag den beiden Oppositionsführern Jair Lapid und Benny Gantz den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten. In einer Fernsehansprache hatte Netanjahu am Montag seine Forderung bekräftigt und die Oppositionsführer aufgefordert, "sofort eine Notstandsregierung der nationalen Einheit ohne Vorbedingungen zu bilden".