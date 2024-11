politbarometer2go: Die Probleme der Umfragen bei der US-Wahl

In den USA wird der Präsident nicht direkt gewählt. Stattdessen gibt es quasi in jedem Bundesstaat eine eigene kleine Wahl, bei der die Kandidaten "Wahlleute" gewinnen können . Wer am Ende die Mehrheit dieser insgesamt 538 Wahlleute erhält, wird Präsident*in. Die meisten Staaten funktionieren nach dem "winner-takes-all"-Prinzip. Wer dort die meisten Stimmen hat, bekommt alle Wahlleute. Knappe, schwer vorherzusehende Rennen in einzelnen Staaten können also große Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben. Das macht die Sache für Wahlforscher*innen kompliziert.