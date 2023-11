Anhörung in Den Haag: Ukraine will Russland vor Weltgericht

Es sind 15 Richterinnen und Richter in schwarzen Roben und weißen Spitzenkragen, die entscheiden, ob das zulässig ist. Und es ist der Vertreter der russischen Föderation, Gennadi Kusmin, der zeigt, was Rhetorik ist.

Anhörung Tag 1: Ukraine gegen Russland

Erst Mitte der 90er Jahre erlangte die Völkermord-Konvention praktische Bedeutung, als der UN-Sicherheitsrat zwei Ad-hoc-Tribunale zur Aufarbeitung schwerer Kriegsverbrechen einrichten ließ. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) befasst sich seit 1994 mit den in Serbien, Kroatien und Bosnien begangenen "ethnischen Säuberungen". Im September 1998 verurteilte der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) den ruandischen Ex-Premier und Hutu-Politiker Jean Kambanda wegen des Genozids an der Volksgruppe der Tutsi zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Quelle: dpa

Die "Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" gehört zu den wichtigsten Vereinbarungen des humanitären Völkerrechts. Sie wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 einstimmig beschlossen und trat am 12. Januar 1951 in Kraft. Die Bundesrepublik unterzeichnete ihre Beitrittsurkunde im November 1954. Heute haben weltweit 133 Staaten die UN-Völkermord-Konvention ratifiziert.

So rechtfertigt Putin den Ukraine-Krieg

Den Einmarsch in die Ukraine begründete Russland auch mit einem angeblichen Völkermord an der russisch-sprachigen Bevölkerung im Osten des Landes. 18.09.2023 | 2:06 min

Ukraine will über Völkermord sprechen

Solche Zitate sind der Haken, an dem die Ukraine Russland vor das Gericht ziehen will. Motto: Völkermord? Okay - reden wir darüber. Russlands Gegenargument ist formaljuristisch. Der Vorwurf ist nicht in einer diplomatischen Note erhoben worden, zähle also nicht vor Gericht. Gennadi Kusmin meint: