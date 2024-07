Golanhöhen: Wieder Sorge vor Flächenbrand in Nahost

Frankreich verurteilt den Angriff auf die Golanhöhen und ruft alle Beteiligten zur Mäßigung auf. "Frankreich fordert, dass alles Mögliche getan wird, um eine neue militärische Eskalation zu verhindern, und wir werden in dieser Hinsicht weiterhin mit den relevanten Parteien zusammenarbeiten", teilt das französische Außenministerium mit. Franzosen werden von Reisen in den Libanon, Israel oder in die palästinensischen Gebiete abgeraten.



Der Libanon hat unterdessen die USA gebeten, mäßigend auf Israel einzuwirken. Ein signifikanter israelischer Angriff auf sein Land könnte einen regionalen Krieg auslösen, sagte der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegenzug solle seine Regierung einen US-Appell zur Mäßigung an die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz übermitteln.