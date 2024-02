500 Tage Mobilmachung: Demo in Moskau endet mit Festnahmen

In Moskau haben Ehefrauen von Soldaten für die Rückholung ihrer Männer aus dem Ukraine-Krieg demonstriert. Bei der Aktion sollen mindestens 27 Menschen festgenommen worden sein. 03.02.2024 | 0:22 min

Der Kreml führt Krieg gegen die Ukraine . Nun rührt sich Widerstand - auch bei den Angehörigen der Soldaten selbst. In Moskau haben sie am Grab des unbekannten Soldaten protestiert. Dabei hat die Polizei - Medien zufolge - Dutzende Menschen festgenommen. 27 Personen, die auf dem Manege-Platz vor dem Kreml abgeführt wurden, seien in das nächstgelegene Polizeirevier überstellt worden, berichtete das unabhängige Internetportal Sota.

Auch ein AFP-Videoreporter war - so berichtet seine Agentur - mit etwa 20 weiteren russischen und ausländischen Journalisten in einen Polizeiwagen gezwungen worden. Dieser Wagen sei offenbar unterwegs zu einem Polizeirevier, berichtete der Videojournalist aus dem fahrenden Fahrzeug heraus. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie die Polizei die Journalisten, die gelbe Westen mit der Aufschrift "Presse" trugen, in Polizeiwagen brachte. Später kamen die Journalisten wieder frei.

500. Tag der Teilmobilmachung

Zum 500. Tag der Mobilmachung für den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine hatten die Angehörigen an der Kremlmauer am Grab des unbekannten Soldaten Blumen niedergelegt. Mit dem friedlichen Protest wollen sie die Rückholung ihrer Männer von der Front und den Verzicht auf eine weitere Mobilmachung erzwingen.

In Russland gibt es seit einigen Wochen Demonstrationen von Angehörigen von in der Ukraine kämpfenden Soldaten. Unter anderem versammeln sich regelmäßig Ehefrauen an der Mauer des Kremls auf dem Roten Platz und legen Blumen am Grab des unbekannten Soldaten nieder.