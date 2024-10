Trump: Migranten bringen "schlechte Gene" in die USA

In einem am Montag geführten Radio-Interview sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner , seine demokratische Rivalin Kamala Harris habe als Vizepräsidentin durch ihre Einwanderungspolitik tausende "Mörder" ins Land gelassen.

Trump hetzt gegen Migranten - Team bemüht sich um Erklärung

Diese Mörder, wissen Sie, ich denke, das liegt in ihren Genen. Und wir haben derzeit viele schlechte Gene in unserem Land.

