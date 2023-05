Onay: Also man muss sagen, die Wahl ist wohl größtenteils demokratisch gelaufen. Es gibt einige Hinweise auf Vorkommnisse in Wahllokalen, die auch weiter geprüft werden. Gleichzeitig muss man aber sagen, die Wahlkampfbedingungen, also die Präsenz in den Medien, der Apparat des Staates, der auch wie ein Partei-Apparat im Grunde agiert hat, haben doch zu Bedingungen geführt, die nicht wirklich als fair bezeichnet werden können. Erdogan hat damit natürlich die Nase vorn. Er kann auf viele Ressourcen des Staates zugreifen, die die Opposition so nicht hat. Insofern ist das schon eine Schieflage.