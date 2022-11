Null-Covid-Politik in China : Der Protest der weißen Blätter

"Kommunistische Partei" - "Tritt zurück!" "Xi Jinping" - "Tritt zurück!" Diese Sprechchöre waren in der Nacht in den Straßen von Shanghai zu hören. In vielen Städten im ganzen Land gehen gerade Menschen auf die Straße. Was als Protest gegen die strengen Corona-Maßnahmen begann, weitet sich aus zum Protest gegen die kommunistische Führung. Das ist besonders bemerkenswert in einem Land ohne Meinungsfreiheit, in dem sich viele noch nicht einmal trauen, den Namen von Staats-Chef Xi Jinping auszusprechen.