Urteil Masken-Prozess: Tandler muss über vier Jahre in Haft

In einem Prozess im Zusammenhang mit der bayerischen Maskenaffäre hat das Landgericht München I Andrea Tandler am Freitag wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe schuldig gesprochen. Mit der Strafe blieb das Gericht im Rahmen einer Verständigung der Prozessparteien. Tandler und ihr zu drei Jahren neun Monaten Haft verurteilter Partner Darius N. kamen trotz der hohen Strafen vorerst wieder frei.