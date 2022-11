Noch immer gibt es viele Corona-Tote. Die Zahl der dem RKI übermittelten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus lag in der jüngsten Vergangenheit bei etwa 1.000 pro Woche. Die 7-Tage-Inzidenzen reichen in den Bundesländern derzeit von 136,2 in Thüringen bis 329,8 in Bremen.