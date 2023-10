Doch sein Fall steht exemplarisch für den blanken Hass, der sich in Dagestan Bahn gebrochen hat. In Machatschkala herrschte Pogromstimmung gegen Juden. Die Bilder erinnern an dunkelste Zeiten. Auch in Russland kam es Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu schweren Pogromen gegen Juden. Diese hörten zu Zeiten der Sowjetunion dann weitestgehend auf. Spontane Gewaltausbrüche jeder Art unterdrückte das Regime in Moskau.