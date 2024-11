Wahlkampf 2024: SPD nominiert Scholz als Kanzlerkandidat

Vizekanzler Robert Habeck hat zum Auftakt seines Küchentisch-Wahlkampfes angesichts des Personalmangels in Kitas mehr Geld für Bildung gefordert. Es reiche es wahrscheinlich nicht, das Kita-Qualitätsgesetz um zwei Jahre zu verlängern, so der Spitzenkandidat der Grünen. "Wir müssen tatsächlich massiv in unser Bildungssystem investieren. Und wenn wir uns mal trauen würden, die Superreichen in Deutschland ein bisschen – die merken es gar nicht –, aber ein bisschen mehr zu besteuern, und dieses Geld nehmen für die Bildung, dann wäre das eigentlich völlig okay", so Habeck. Konkret möchte der Bundeswirtschaftsminister vier Milliarden Euro statt die bisher im Kita-Qualitätsgesetz veranschlagten zwei Milliarden investieren.

