Nach Ansicht der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken müssen Alltagsprobleme in der Politik wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Dabei müsse die Politik für die Leistungsträgerinnen und -träger in dem Land gemacht werden. "Und das sind, lieber Friedrich Merz, nicht die, die sich viel leisten können, sondern das sind die, die viel leisten", so Esken bei der Landeswahlkonferenz der SPD Schleswig-Holstein in Neumünster.

"Das sind die Pflegekräfte, das sind die Industriearbeiterinnen, die Paketboten, die vieles aushalten und mit ihrer Arbeit ausgleichen, was nicht gut funktioniert in diesem Land", so die Parteichefin weiter. Genau die Sorgen derjenigen müsse die SPD bei der Aufstellung des Programmes für die Bundestagswahl leiten.