Zu Nahost: Hunderte Straftaten bei antisemitischen Demos

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober sind in Deutschland nach vorläufigen Zahlen bislang mehr als 1.100 Straftaten in diesem Zusammenhang registriert worden. Das gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Es handele sich um vorläufige Zahlen, vielerorts liefen noch Ermittlungsverfahren.