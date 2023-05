Der US-Sender CNN berichtet, dass Maimer durch Artillerie in Bachmut getötet worden sei. "Die Stellung, in der sie waren, kam unter heftigen Artilleriebeschuss, das Gebäude fing an, einzustürzen. Da konnten die meisten Amerikaner und Ukrainer dort fliehen. Leider hat Nick es nicht rausgeschafft", zitiert der Sender einen amerikanischen Freund Maimers in der Ukraine. In welcher Rolle oder für welche ukrainische Einheit er in Bachmut war, ist bislang nicht bekannt.