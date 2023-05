"Das sind Angriffe in falsche Richtungen, Störaktionen - ähnlich, wie wir das eben in Belgorod gesehen haben, dann natürlich Angriffe auf die Führungsstruktur des Gegners, auf die Logistikinfrastruktur, […] Eisenbahnen, Straßenbrücken etc." All dies erfolge, damit die russische Armee beim Start des eigentlichen Angriffes an den falschen Posten stehe und nicht rechtzeitig reagieren könne.