Seit ihrem Großangriff auf Israel hat die Terrororganisation Hamas mindestens 212 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter sind auch Deutsche. Die Zahl hat das israelische Militär am Sonntag kommuniziert, sie liegt höher als frühere Angaben. Die meisten seien vermutlich noch am Leben. Am Freitag waren zwei US-Amerikanerinnen freigekommen - es sind die ersten, bekannt gewordenen Freilassungen in dem jüngsten Konflikt.