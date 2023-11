Wie kommt die radikal-islamische Hamas an Geld? Allein die weltweiten Firmenbeteiligungen der Terrorgruppe sollen einen Wert von mindestens 500 Millionen US-Dollar haben, so eine Schätzung des US-Finanzministeriums. Wie die Terrororganisation an finanzielle Mittel kommt, wer hinter der Finanzierung steckt und was das Betätigungsverbot in Deutschland bringt, erklärt Extremismus-Experte Hans-Jakob Schindler vom transatlantischen Thinktank Counter Extremism Project (CEP) bei ZDFheute live.