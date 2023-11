Etwa 30 Dörfer wurden am 7. Oktober überfallen, mehr als 1.300 Menschen, laut Angaben der israelischen Regierung getötet - davon 1.100 Zivilisten. Die Aufnahmen zeigen, wie die Hamas-Terroristen wahllos wehrlose Menschen erschießen, völlig gleich welchen Alters oder Geschlechts. Die Opfer werden "komplett entmenschlicht", beschreibt Shakuntala Banerjee das Gesehene: Menschen werden in ihren Autos, ihren Häusern, in Verstecken und auf offenem Gelände erschossen, ihre Leichen geplündert und angezündet. Man sieht verstümmelte und vergewaltigte Körper und Szenen, die den Schluss nahelegen, dass nicht alle, die von den Terroristen verbrannt wurden, zu diesem Zeitpunkt schon tot waren. Zwischendurch immer wieder Terroristen, die sich und ihre Taten mit Blick in die Kamera bejubeln und sich per Funk und Mobiltelefon vor Anführern und Familie als Helden feiern.