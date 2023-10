Viele pro-palästinensische Internetnutzer verwiesen am Mittwoch auf den X-Post eines israelischen Bloggers, der aktuell in der Social-Media-Kampagne der IDF tätig ist. Hananya Naftali hatte am Dienstagabend von einem israelischen Luftangriff "auf eine Hamas-Terroristenbasis in einem Krankenhaus in Gaza" geschrieben. Das wird nun als Schuldeingeständnis gewertet.