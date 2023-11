Vor einer Turnhalle in Ramallah liegt nun Matratze an Matratze für die Männer, die am 7. Oktober hier Zuflucht gefunden haben. Israel fürchtet um die eigene Sicherheit, so dürfen die Männer nicht raus aus dem Westjordanland. All diese Arbeiter hätten nichts zu tun, mit dem was im Nahost-Konflikt passiert ist, sagt Abu Muhammad, der seinen vollen Namen nicht nennen möchte, aus Sorge dass er nie wieder in Israel arbeiten darf.